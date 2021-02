Un tableau de Paul Signac de retour à Nancy après un vol rocambolesque et des retrouvailles en Ukraine

C'était en mai 2018, en pleine journée. Des voleurs entrent dans le musée des Beaux-Arts de Nancy et découpent l'une des toiles exposées, datant de 1915, le Port de la Rochelle, de Paul Signac. Seul le cadre, vide, reste en place. Une disparition qui laisse tout le monde sous le choc. Le tableau du peintre pointilliste est estimé à plus d'un million et demi d'euros.

Retrouvé par hasard à Kiev

Pour la suite, il faut attendre l'année suivante, à plus de 2.000 kilomètres vers l'Est, en Ukraine. Un suspect interpellé dans une affaire de meurtre confie son secret aux policiers venus l'arrêter. Au fond d'un placard de son appartement de Kiev, les enquêteurs découvrent une toile enroulée, un chef d'oeuvre d'un peintre français explique t-il. Les enquêteurs spécialisés de la police judiciaire de Nanterre sont alors prévenus : le Signac volé à Nancy a été récupéré ! Ils apprennent également que l'un des complices du voleur a été interpellé quelques mois auparavant en Autriche pour le vol d'un Renoir. Ce complice, ukrainien lui aussi, est en fait le cerveau présumé d'une bande malfaiteurs de haut vol. Un féru d'art capable de découper avec le plus grand soin des toiles de maîtres. Sa spécialité : laisser le cadre sur place. Signe particulier : il ressemble beaucoup, selon les enquêteurs et les magistrats, au réalisateur américain Woody Allen.

Cet Arsène Lupin de l'Est, âgé de 61 ans, est également soupçonné avec ses comparses du vol d'un autre tableau de Renoir en 2017 à St-Germain-en-Laye mais aussi d'un Eugène Boudin et d'un Gallien Laloue lors d'une vente aux enchères à Versailles en 2018.

Le Port de la Rochelle sera restitué, ce vendredi matin, au Musée des Beaux Arts de Nancy, lors d'une cérémonie officielle à l'hôtel de Ville. Il sera restauré avant de retrouver sa place dans les allées.