Un tandem dos à dos : l'idée un peu folle d'un habitant de Monéteau

Jean Vantheemsche, un habitant de Monéteau, dans l'Yonne, a imaginé et construit un tandem dos à dos. Grâce à un système ingénieux, les deux cyclistes pédalent tous les deux vers l'avant. Le retraité de 84 ans bricole "pour le folklore".

"On dit aux gens qu'on est fâchés et que c'est pour ça qu'on pédale dos à dos". En réalité Jean Vantheemsche, 84 ans, et son voisin Didier, 65 ans, sont amis depuis plus de 30 ans et ne se disputent jamais. Les deux habitants de Monéteau sont tous les deux passionnés de cyclisme et depuis quelques mois ils pédalent sur un tandem dos à dos, sans voir l'autre. C'est Jean, un ancien mécanicien, qui a imaginé ce deux-roues original, "J'ai récupéré plusieurs vélos dont un qui appartenait à Didier, que j'ai recoupé, ressoudé". Pas besoin, heureusement, de pédaler en arrière, Jean a inventé un système de chaîne montée à l'envers. "il suffit de réfléchir un peu", dit-il modestement.

Jean, ancien mécanicien de 84 ans, fabrique des vélos avec "toute la féraille" qu'il trouve. © Radio France - Valentine Joubin

Jean, 84 ans, et Didier 65 ans, racontent l'origine de leur tandem pas banal.

Pourquoi ce Monestésien s'est-il imposé un tel casse-tête? Pour amuser la galerie, en quelques sortes : "L'idée me trottait depuis un petit moment dans la tête. C'est histoire de s'amuser, de faire du folklore". Jean Vantheemsche n'en est pas à sa première invention. L' octogénaire a déjà fabriqué deux vélos à l'horizontale en assemblant le dossier d'une chaise de jardin sur une bicyclette et, plus improbable, un vtt à moteur (de solex). "Je pouvais plus faire de vélo parce que j'avais été opéré du cœur. Avec le moteur j'ai même pu monter un col!" Jean que son ami Didier surnomme Mac Gyver a déjà une nouvelle création en tête : un vélo à cinq places. A l'avant, un pilote et à l'arrière deux binômes en face à face.

