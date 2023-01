Un tarbais fait le buzz sur Twitter avec une histoire de trésor inventée par une intelligence artificielle

C'est une histoire qui peut prêter à sourire mais qui alerte aussi sur les dérives d'internet. Jean-Baptiste Bullet est un notaire d'origine tarbaise, installé en région parisienne depuis cinq ans. Intéressé par les nouvelles technologies, il s'est amusé avec l'intelligence artificielle Chat GPT, un logiciel gratuit et accessible à tous, capable de converser sur beaucoup de sujets mais aussi de produire des textes cohérents. Il lui a demandé d'écrire une histoire incroyable qui aurait pu arriver à un notaire dans l'exercice de ses fonctions. Résultat, le logiciel a pondu un récit tout à fait plausible, bien écrit, avec des rebondissements dignes d'un film.

ⓘ Publicité

"J'étais autant fasciné que terrorisé"

C'est donc l'histoire d'un homme qui aurait révélé dans son testament l'emplacement d'un trésor caché. Il aurait envoyé des lettres à ses trois fils, brouillés, pour qu'ils se réconcilient et entament une vraie chasse au trésor ensemble. Les trois frères finissent par trouver un coffre, remplis de Louis d'or, de pierres précieuses et de bons du trésor. Et pour que l'histoire soit complète, elle se termine par une petite morale, où les enfants finissent par se rabibocher.

"Quand le logiciel m'a déroulé tout ça, avec une introduction, des péripéties, une conclusion, j'ai posé mon téléphone et je me suis demandé ce qu'il venait de se passer. J'étais autant fasciné que terrorisé", raconte Jean-Baptiste Bullet. Il demande alors à ChatGPT de transformer ce récit en série de tweets.

Capture d'écran de l'histoire générée par ChatGPT à la demande de Jean-Baptiste Bullet. - Jean-Baptiste Bullet

Une fausse histoire pour alerter

Il décide de publier tel quel les tweets sur le réseau social. "J'ai eu un vertige en voyant ça, et je voulais que les gens partagent ce vertige", explique le Tarbais. Il tweete tout au long du week-end, à la manière d'un feuilleton en plusieurs épisodes. De plus en plus de gens s'intéressent à son "histoire". Dimanche 28 janvier, le thread avait été vu près de 875 000 fois.

"J'ai ensuite demandé à ChatGPT d'écrire une autre série de tweet pour expliquer que tout ce feuilleton était faux et que je voulais mener une expérience sociale. Les réactions ont été plutôt positives dans le sens où des gens qui pensaient être bien informés se sont quand même faits avoir, comme quoi ça peut arriver à tout le monde. Finalement l'objectif de ce feuilleton était de faire s'interroger les gens sur ces problématiques", indique Jean-Baptiste Bullet

Capture d'écran de la série de tweet générée par ChatGTP pour révéler le pot-aux-roses. - Jean-Baptiste Bullet

La crainte des dérives

Un canular qui aurait pu avoir des conséquences bien plus sérieuses qu'un simple buzz sur Twitter. "Je savais que ça ne durerait que 48h, et qu'une fois la révélation faite, on tournerai la page. Ce qui m'inquiétais davantage, c'était qu'il y ait des articles qui sortent dans la presse. J'ai d'ailleurs été positivement étonné que tous les journalistes essaient de me contacter d'abord pour avoir la source de l'information", se réjouit le Tarbais.

S'il a réussi à maitriser sa fausse histoire, Jean-Baptise Bullet tient à alerter sur les fake news, mais surtout sur les dérives que peut entraîner un logiciel comme ChatGPT. "À quand le premier film en salle sans scénariste ou le premier livre sans auteur ?" s'interroge-t-il. "Il faut qu'il y ait une prise de conscience collective mais aussi et surtout des règles mises en place parce que c'est un logiciel gratuit, accessible à tous, il suffit de donner un e-mail. Si on met un outil comme celui ci dans les mains de personnes mal intentionnées ça peut-être très problématique"