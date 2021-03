Un taureau creusois sex-symbol des étables

Un groupe auvergnat de rock rural, Wazoo, a lancé un concours sur sa page facebook pour élire le taureau le plus sexy de l'année 2021. Il reste 4 belles bêtes en lice pour la finale, dont Némo, un taureau Limousin du GAEC creusois Lebourg à Maison-Feyne.

Pas de salon de l'agriculture cette année. Qu'à cela ne tienne, il y aura quand même un plus beau taureau ! Et il sera élu par ses fans, où plutôt les fans de Wazoo, un groupe auvergnat de rock rural (french bluegrass) qui a lancé le 25 février dernier un concours sur sa page facebook.

Le groupe auvergnat appelait à poster sur sa page des photos de "sex-symbol des étables". Et les internautes ont répondu à l'appel. Parmi eux, un petit garçon, fan de Wazoo, Valentin, 5 ans. Il a posté la photo de Némo, le taureau de son oncle, Cédric Lebourg (*), "parce qu'à la clef, il y a l'album de Wazoo et un T-Shirt à gagner. C'est marrant, c'est sympa, mais on ne pensait pas que Némo serait finaliste" nous avoue l'éleveur dans un bel éclat de rire.

Némo a pourtant de sérieux arguments puisque ce beau mâle de 3 ans 1/2 est une vraie bête de concours. L'année dernière, il a décroché le 1er prix des jeunes mâles de race Limousine au Salon de l'Agriculture.

Némo est aujourd'hui donc à nouveau sur le devant de la scène. Petite star des réseaux sociaux, il a même droit au premier couplet de la chanson "Mon taureau" que Wazoo a composée pour l'occasion.

* co-propriétaire puisque Némo appartient au GAEC qui regroupe 4 agriculteurs.