Un taureau sauvé de la noyade par la vedette des sauveteurs en mer des Saintes Maries de la Mer

Ce vendredi 16 juin, un taureau camarguais de la manade Aubanel s'est échappé d'une abrivado sur la plage. Il a couru vers la mer, s'y est jeté et a nagé jusqu'à deux kilomètre au large. La vedette de la SNSM saintoise a dû intervenir pour le sauver de la noyade.

C'est la fête votive au Saintes Maries de la Mer ce week-end. une fête rythmée par les traditions camarguaises, dont ces fameuses abrivados. Les gardians encadrent avec leurs chevaux, des taureau camarguais lâchés en liberté sur la plage. Durant ces animations, il est très courant qu'un taureau s'échappe. Très courant aussi que le taureau se jette à la mer. En revanche que la bête nage un kilomètre au large, c'est beaucoup plus rare.

Les sauveteurs en mer des Saintes, spécialistes du sauvetage de taureaux

Les abrivados sur la plage Est des Saintes Maries de la Mer sont régulièrement organisées. Cette fois, le taureau de la manade Aubanel a échappé aux cavaliers. "On a retrouvé le taureau deux kilomètres au large de la plage", explique José Ibanez, le chef de la vedette de la SNSM du village balnéaire camarguais. "Ensuite on l'a ramené jusqu'au port des Saintes. Si on calcule, en tout, le taureau a du nager environ huit kilomètres".

Nagé, car une fois le taureau attrapé dans l'eau avec un lasso, les marins de la SNSM ont attaché le taureau au bateau et l'ont tracté. Pas question de le faire monter à bord. "On lui tire la tête en dehors de l'eau et on a une margelle sur le bateau. Donc normalement on pose la tête du taureau sur cette margelle. Ensuite on va doucement pour que le taureau puisse nager sans se noyer", poursuit le sauveteur.

On sent que l'équipage est rodé. "Çà nous arrive souvent, raconte José Ibanez, c'est un sauvetage un peu particulier, mais ça nous arrive souvent."

Un taureau épuisé mais sauf

Une fois ramené au port, le taureau était épuisé part ces kilomètres de nage. Et il avait commencé à se remplir d'eau. "Une spécificité des taureaux, c'est que dans l'eau, ils se noient par l'anus", assure le sauveteur en spécialiste. "Là, le taureau avait commencé à se remplir d'eau, il était gonflé, mais le manadier m'a dit qu'il allait bien". En tout cas rassurez-vous, il n'a jamais été question de pratiquer un bouche à .... pour sauver l'animal.