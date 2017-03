Un temple à vendre au Crêt de Roc... depuis 9 ans

Ce bâtiment atypique a du mal à partir depuis 2008 et la crise économique.

Vous connaissez peut-etre ce lieu. C'est un ancien temple protestant dans le quartier du Crêt de Roc. Un lieu qui semble totalement à l'abandon mais qui en réalité est en vente. Il a été construit au cours de la seconde partie du XIX eme siecle. La façade est répertoriée patrimoine historique. Il y a un presbytère accolé au bâtiment, également en vente. Environ 600 mètres carrés et dix mètres de haut.

En 2008, l'Église réformée de France l'a vendu à la société Bati 42 dans l'espoir de faire une réhabilitation et des logements, avec une plus value sur la vente. Sauf que la crise a bien plombé l'opération financière. Aujourd'hui il est en vente pour environ 330 000 euros et a du mal à partir au Crêt de Roc...