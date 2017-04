Un temps estival attendu ce week-end dans toute la France

Météo France prévoit des températures bien au-dessus des températures de saison à partir de ce vendredi, et du soleil et une grande douceur pour samedi 8 et dimanche 9 avril. Des températures atteignant les 25°C et 26°C sont attendues et toutes les régions sont concernées par cette douceur.

Alors que la moitié de la France est en vacances à partir de ce vendredi, le temps sera particulièrement estival jusqu’à dimanche 9 avril, d’après Météo France.

Un nouveau pic de grande douceur est attendu ce week-end, il fait suite à ceux déjà observés en mars (en particulier celui du 30 mars : 24 °C à Paris, 27 °C à Biarritz, 28 °C à Dax), qui a été le mois le plus doux en France depuis le début des relevés.

8 à 10 degrés au-dessus des normales de saison dans l'ouest

Sous un soleil presque omniprésent tout au long du week-end, la masse d'air continuera de se réchauffer, explique le prévisionniste. Dimanche sera en moyenne la journée la plus douce - voire chaude - de l'épisode.

25°C samedi en Aquitaine, 22°C en Bretagne et en Occitanie

Samedi 8 avril, Météo France prévoit des températures remarquables surtout sur l'ouest du pays, avec des pointes à plus de 25°C en Aquitaine, et plus de 22°C en Bretagne et en Occitanie, des températures de 8 à 10 degrés au-dessus des normales.

Sur l'est ou le nord-est du pays, la hausse des températures sera plus faible, mais les valeurs seront déjà 4 à 6 degrés au-dessus des normales, avec 20 °C à Paris.

Un dimanche au soleil

Dimanche, à vos baskets et chaises longues : le réchauffement sera généralisé d’après Météo au France, avec des températures dignes d’un mois de juin, de 7 à 11 degrés au-dessus des températures habituelles d’un mois d’avril. Au Nord, on attend des pics à 21°C à 25°C, et même au-dessus des 25°C dans le Sud-Ouest.

Un temps idéal pour les écoliers des zones B et C, en vacances ce week-end. Quant à la zone A – Bordeaux et Lyon – le soleil sera là aussi, pour donner un avant-goût de vacances aux élèves.

Et pour la météo de ce lundi ? Ne parlons pas des choses qui fâchent... mais vous pourrez ranger les parasols.