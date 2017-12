Un TER arrêté près de Saint-Etienne : un veau était sur la voie !

Scène insolite ce samedi soir près de Saint-Chamond dans la Loire. Le TER reliant Lyon à Saint-Etienne a été stoppé à cause d'un veau installé sur la voie. L'animal qui venait à priori de naître a été évacué et le train a pu repartir.

Les voyageurs du TER Lyon-Part-Dieu / Saint-Etienne de ce samedi 9 décembre à 20h24 ne sont pas prêts d'oublier leur trajet. Leur train a été stoppé pendant une trentaine de minutes à cause d'un veau qui s'était installé sur la voie.

"Excusez-moi, il y a une vache qui vêle sur les voies"

C'est le conducteur du train en personne qui est venu prévenir les voyageurs vers 21 heures dans chaque voiture "Excusez-moi, je ne peux plus avancer, il y a une vache qui a vêlé et avec son veau ils sont sur les voies". Après vérification auprès de la SNCF il n'y avait que le veau sur la voie, la vache a peut-être vêlé tout près de là et le veau a atterri sur les rails, affaire à suivre!

Le conducteur évacue le veau !

En plus d'être proche de ses voyageurs le chauffeur est costaud. En effet, ce dernier a lui même évacué l'animal "il a d'abord essayé de siffler mais ça n'a pas marché" explique la SNCF, "il s'est lavé les mains avant de redémarrer!" raconte à son tour une voyageuse amusée. Le train a pu repartir vers 21h30 et il est arrivé à bon port vers 21h50 avec 35 minutes de retard.