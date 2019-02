Bretagne : un TGV annulé à cause d'un tag "Booba VS Kaaris"

Le train de 6h06 au départ de Saint-Malo et à destination de Paris a été annulé ce vendredi matin, en raison d'un immense obstruant les vitres de plusieurs voitures. Le tag mentionnait "Booba VS Kaaris", deux rappeurs en conflit depuis des mois.

Saint-Malo, France

Surprise à la gare de Saint-Malo ce vendredi matin. Les passagers du TGV de 6h06 à destination de Paris n'ont pas pu embarquer dans leur train, en raison d'un immense tag en peinture noire et blanche, qui couvrait plusieurs voitures sur 210 mètres carrés. La SNCF a jugé impossible de faire circuler le train dans l'état, certaines vitres étant entièrement obstruées. Les passagers ont dû emprunter un TER pour se rendre dans la capitale.

Sur le fameux tag, on pouvait lire "Booba VS Kaaris" : les tagueurs mentionnaient deux rappeurs français en conflit depuis plusieurs mois. Pour régler leur différend, les deux hommes sont en pleine organisation d'un combat à mains nues, dans un octogone MMA. Le combat devrait avoir lieu en Afrique, et tient la toile en haleine depuis plusieurs semaines.

Une enquête est ouverte pour identifier les auteurs de ce tag, effectué tôt dans la nuit, dans la gare de Saint-Malo.