Un thon vendu au prix record de 2,7 millions d'euros aux enchères sur le marché de Tokyo

Un thon rouge de 278 kilos a été vendu samedi à un prix record de 2,7 millions d'euros à Tokyo (Japon). La somme a été adjugée lors des premières enchères du Nouvel An sur le nouveau marché de Toyosu. Lors de cette vente, des centaines de thons rouges frais et congelés sont alignés puis adjugés un à un, aux cris des acheteurs.

Kiyoshi Kimura, patron de la chaîne de restaurants Sushi Zanmai © AFP - KAZUHIRO NOGI

"C'est un beau thon, plus cher que prévu", a commenté l'acheteur du plus gros morceau, Kiyoshi Kimura, patron de la chaîne de restaurants Sushi Zanmai. Il détenait déjà le précédent record, plus de deux fois inférieur, en 2013, pour un thon moins gros, de 222 kg. La somme équivaut à près de 10.000 euros le kilogramme, du jamais vu.

Le thon vendu 2,7 millions d'euros sera découpé devait être découpé avant la mi-journée au Japon puis vendu en sushi au prix habituellement pratiqué par l'enseigne. Le gros poisson a été pêché au large de la préfecture d'Aomori, au nord du Japon.

© AFP - KAZUHIRO NOGI