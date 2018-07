Il a du culot. Ou en tous cas n'a pas peur de porter la poisse aux Bleus. Gaëtan Duchateau, le fondateur de la marque Miracle, a commercialisé dès le 10 juin dernier, quatre jours avant le début du Mondial, un maillot aux couleurs de l'Équipe de France un peu particulier. Unique en son genre, le jersey arbore deux étoiles brodées. Pour lui, pas de doute depuis le début de la compétition, les Bleus vont remporter la Coupe du monde.

Le prototype de ce maillot, lancé en janvier, a été retravaillé pour un résultat final inédit. Une marinière traditionnelle et un col V tricolore, le tout confectionné à Castres.

Comme le nom de la marque est Miracle et qu'on y croit énormément, on a créé un maillot de foot avec deux étoiles brodées, pour prédire l'avenir et se dire qu'on va gagner la coupe du monde. C'est un peu l'occasion de jouer sur notre slogan : « provoquez le miracle ».