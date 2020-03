Un Toulousain pourrait empocher 400 000 € grâce à des paris sportifs

Greg, alias Truiton31, pourrait bien devenir le plus gros gagnant sur le site de paris en ligne Winamax. Le Toulousain a fait un ticket de paris sportifs avec 21 matchs. Aujourd'hui, il ne lui en reste plus qu'un dans son combiné pour gagner la somme de 399 441,32 €.

Plus qu'un match pour Greg. La rencontre Bayern Munich - Augsbourg dimanche 8 mars pourrait bien le rendre demi-millionnaire. A 39 ans, Greg est un ancien prof de krav-maga et partage aujourd'hui sa vie entre la gestion de salles de sports de combat sur Toulouse et les paris sportifs en ligne, sous le pseudo Truiton31. Dans une interview sur le site Winamax, il raconte avoir voulu faire des gros combinés avec des amis : " Au départ, on décide de miser sur le biathlon car c'est un bon sport pour vibrer. Du coup, j'ai déposé 2 000 € et j'ai bâti mes différents combinés sur du biathlon. Derrière, j'avais rajouté le Stade Toulousain. Je me retrouve avec plusieurs paris potentiellement gagnants. Du coup, j'ai rajouté plein de trucs : Porto, de la NBA, un peu de tennis avec Monfils...".

Greg assistera au match ce weekend à Munich

Son objectif est désormais d'atteindre la limite de gains sur Winamax, soit 399 441,32 €. Pour cela, il faut que Munich l'emporte face à Augsbourg. Il assistera d'ailleurs au match dimanche avec une vingtaine d'amis : "On part samedi de Toulouse, on a un vol Toulouse-Munich, on arrive en fin d'après-midi, soirée à Munich, et le match est dimanche à 15h30. On repart le lundi après-midi, donc on a tout prévu. Ça va être énorme !". Un match qui pourrait aussi lui faire tout perdre, alors que Winamax lui propose un "cashout", c'est à dire l'assurance de repartir avec 292 000 €. Joueur, il ne l'envisage pas encore : "Si Munich gagne, je vais devenir le plus gros vainqueur de paris sportifs chez Winamax ! Rien que pour ça, je n'ai pas envie de cashout, pour la gloire!"

S'il remporte son 21ème pari, le Toulousain espère profiter de son weekend en Allemagne, et pourquoi pas plus tard investir dans un catamaran. Mais il entend surtout continuer les paris sportifs.