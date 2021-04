Un tour de France en 20 jours : le nouveau défi du vosgien Stéphane Brogniart

Il s'élance ce lundi 3 mai depuis Paris. Son projet s'appelle "Gallia 480", c'est à dire La Gaule en 480 heures. Au programme : plus de 5000 kilomètres et 600 communes traversées. Pour se nourrir et se loger, l'athlète mise sur l'hospitalité des Français et des Françaises.