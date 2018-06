14000 Caen, France

Elle a 21 ans, sort de trois ans de classe préparatoire au lycée Malherbe à Caen, et elle a raté les écrits des concours d'une douzaine d'écoles de commerce. A cause d'une seule épreuve dans ces écrits communs, ce qui lui ferme automatiquement les portes de l'oral. Non admissible, elle a donc décidé de partir en stop pour aller malgré tout défendre ses chances. Pas question pour elle de faire la révolution, elle veut juste qu'on lui laisse la chance de prouver qu'elle a les qualités pour être admise.

"Ils disent qu'il faut être audacieux, avoir l'esprit entrepreneurial, parfois même être atypique : je vais le leur montrer !" Copier

Suivez la sur Instagram "Tour de France non admissible"

Son Tour de France démarre ce samedi matin en stop de Paris direction Rouen, pour s'achever le 11 juillet à Lille, en passant par la côte Atlantique et le Sud. Elle voyage avec un gros sac à dos, 25 kilos ! où elle dû faire entrer une tenue pour passer des entretiens, mais aussi des vêtements confortables pour son périple. Elle compte sur la solidarité des étudiants pour l'héberger sur place. Et son initiative commence déjà à porter ses fruits, puisque le directeur d'une des écoles de commerces concernées l'a appelée pour lui proposer de la recevoir !

