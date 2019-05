Un Tourangeau se lance le défi de faire un semi-marathon quotidien durant 37 jours

37 semi-marathon en 37 jours soit 777 kms et 21 kms par jour, c'est le défi que se lance le Tourangeau Tony Lablanche. Chaque jour il effectuera une boucle de trois fois sept kilomètres entre le quartier des 2 Lions et le lac de la Bergeonnerie, le tout sans modifier son emploi du temps quotidien.

Tours, France

Tony Lablanche n'est pas un sportif du dimanche, le sport fait partie intégrante de sa vie depuis toujours entre courses d'endurance et semi-marathon justement. Pour ce projet lancé avec des amis il a créer une association "respire 37" et propose à tout à chacun après le travail de venir courir à ses côtés pour l'accompagner dans son défi. 21 kms chaque soir à la sortie du travail c'est peu commun explique le principal intéressé : " la vraie différence c'est que je vais travailler tous les jours pendant ces 37 jours. Je voulais m'adresser aux Tourangeaux, c'est une sorte d'After Work que je propose et cela touche plus de personnes le soir que le matin. Cela fait un an et demi que j'essaye chaque jour, je fais plus qu'essayer parce que j'ai une préparation très assidue avec un staff médical qui m'accompagne pour préparer ce défi" - Tony Lablanche

Un défi pour une bonne cause

Ces 37 semi-marathon en 37 jours (21 kms par jour ) ont pour objectif non seulement de donner des envies de courir aux habitants mais aussi de venir en aide à l'association "Magie à l'hôpital" qui aide les enfants malades à réaliser leur rêve. Chaque personne qui accompagnera Tony Lablanche durant son défi pourra verser un petit quelque chose mais rien n'est obligatoire, les fonds récoltés seront reversés à l'association. Sur le site de départ et d'arrivée au centre commercial de l'Heure Tranquille aux 2 Lions, il y aura chaque jour des animations et des tee shirts, petites boîtes de magie mis en vente. Tony Lablanche s'élancera chaque soir jusqu'au 16 juin à 18h et à 15h30 le dimanche.