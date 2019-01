Un tournoi... à poêle bientôt prévu à Vivonne près de Poitiers !

Vivonne, France

Cette invitation a plusieurs objectifs : faire sourire, faire découvrir le tennis de table pour enrichir l'effectif du club qui compte déjà 50 licenciés et aussi déguster de bonnes crêpes. Car à la fin, les poêles/raquettes retrouveront leur usage initial ! L'idée d'un tel tournoi, le président du club Gilles Kéo l'a pris devinez à qui... à des bretons bien sur, spécialistes des crêpes et "des idées farfelues" dixit Gilles Kéo.

Un tournoi original pour célébrer le nouvel écrin du club

Et croyez nous, jouer avec une poêle est assez particulier. Il y a déjà le bruit étrange lorsque le balle rebondit de poêle en poêle. On se croirait presque dans un alpage avec les vaches et leur cloche. Et puis sur le plan technique, difficile de faire des effets avec la balle et vu la taille de certaines poêles, attention à ne pas heurter la table.

Enfin, un conseil si vous voulez participer à ce tournoi n'emmener pas une poêle en fonte "ça vous évitera de repartir avec une tendinite" dit un brin taquin le président du club. Une chose est sure, le moment s'annonce convivial et savoureux dans tous les sens du terme car bien sur, vous pourrez déguster des crêpes à la fin du tournoi.

Le premier tournoi à poêle de la Vienne, c'est donc le samedi 9 février dans la salle de tennis de table du complexe sportif de Vivonne dès 13h30