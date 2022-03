Un tournoi de chevaliers organisé ce week-end à Moulins-lès-Metz

C'est un retour aux XIVème et XVème siècle que propose le club des Graoullys de Metz, l'une des équipes engagées ce week-end au grand tournoi de béhourd organisé au pôle équestre du CSAG à Moulins-lès-Metz, à huis clos. Les meilleurs chevaliers du pays se disputent le droit de représenter la France lors des championnats du monde du 2 au 5 juin en Roumanie. La fédération française compte 200 licenciés contre 400 il y a deux ans avant le début de l'épidémie de Covid.

Le principe est simple : 3 rounds de 5 minutes. La première équipe à remporter deux rounds empoche la victoire. Et pour marquer des points, il faut juste mettre ses adversaires par terre. Conséquence : tous les coups sont permis, avec des armes factices, sauf ceux qui visent l'entrejambe ou l'arrière du genou par exemple. "On prend des bons coups mais si on a une bonne armure, on est protégé", confie Mickaël, l'un des membres de l'effectif messin.

Il faut dire qu'avec une armure de 30 kilos en moyenne, il faut une bonne condition physique. "L'équipe de Metz est bonne parce qu'elle a des chevaliers grands et gros, ils sont difficiles à mettre par terre", explique Edouard Eme, le président de la fédération française. "C'est parce qu'il est petit et maigre qu'il dit ça", répond en rigolant Adam Loys, le capitaine des Graoullys. D'autant que désormais, le sport prend des airs de professionnalisme, avec des armures en titane, de 15 à 20 kilos !

Le béhourd se dispute à 5 contre 5, 12 contre 12, 30 contre 30. Ces deux dernières catégories seront au programme ce dimanche à Moulins-lès-Metz. "En coupe du monde, il y a même une catégorie particulière à 150 contre 150. C'est épique, ça rappelle les scènes que l'on voit dans les films", ajoute Edouard Eme. Si à l'international, la France fait bonne figure, ce sont principalement les pays de l'est de l'Europe qui dominent la discipline. En attendant de les affronter, pas de public autorisé ce week-end, à Moulins-lès-Metz, mais vous retrouverez des retransmissions sur la page Facebook du club messin.