Manche : un tournoi de rétrogaming pour les enfants du Saint-Lois

Saint-Lô, France

Le rétrogaming, ce sont les jeux vidéos vintage et les bornes d'arcade qui vont souvent avec. Un domaine qui attire plutôt les collectionneurs et les passionnés, mais aussi de plus en plus de jeunes. Quelques dizaines d'enfants du Saint-Lois en ont fait l'expérience ces derniers mois.

Dans le cadre d'un projet lancé par Saint-Lô Agglo, ils ont construit des bornes d'arcade avec leurs centres de loisir. Elles sont en bois, avec un écran, de gros boutons colorés et deux joysticks. Il suffit de les poser sur une table pour y jouer. Et c'est d'autant plus jubilatoire quand on a fabriqué la machine soi-même.

Un bricolage pas comme les autres

"Ils sont partis de rien, raconte Edith Bonnaudet, coordinatrice du projet pour Saint-Lô Agglo. Sur le principe aussi de la récupération quand c'était possible, sur des écrans d'ordinateur et autres." Les enfants ont pu mener ce projet à bien avec le Fab Lab, un service inauguré il y a un an qui met des machines (laser, imprimante 3D etc) à disposition du public.

Sur ces bornes d'arcade, les enfants peuvent découvrir des jeux sortis bien avant leur naissance. © Radio France - Mahaut de Butler

Les jeunes ont plutôt l'habitude de jouer sur des consoles plus modernes, PS4, Xbox, Nintendo Switch... ou tout simplement sur leur portable. Mais il suffit de les voir aux manettes de ces bornes d'arcades artisanales pour comprendre qu'ils sont séduits.

Thibault et Noah, 11 ans, s'affrontent sur Bomberman, un jeu qui a plus du double de leur âge. Un peu plus loin, un jeune visiblement passionné donne des instructions à son comparse pour lancer une partie de Tekken 3, un jeu de combat "très vieux mais qui fonctionne encore en l'état, comme il l'explique avec assurance. C'est de la violence, mais surtout de la stratégie."

Redécouverte des parents

Il y a un côté intergénérationnel dans ce projet, note Steve Oger, manager du Fab Lab de Saint-Lô. "Il y a un lien qui se passe quand les parents viennent voir les bornes d'arcade, ils sont toujours contents de redécouvrir les anciens jeux, les anciennes façons de jouer," s'amuse-t-il. . Maintenant que chaque centre de loisir a sa borne d'arcade, les enfants n'ont plus qu'à mettre leurs parents au défi de les battre !