Un tournoi inédit de lancer de petits ballots à la fête des foins à Gorron ce dimanche

Les agriculteurs du Nord-Mayenne donnent rendez-vous à l'Espace Colmont à Gorron ce dimanche 19 juin à partir de 10 heures. C'est la première fête des foins qu'ils organisent. Le public pourra vivre et découvrir la vie paysanne d'autrefois. De nombreuses animations sont prévues, notamment l'exposition et la démonstration de matériels agricoles anciens et plus récents.

Le point d'orgue de cette belle journée conviviale sera le tournoi de lancers de petits ballots de foin. Personne ne terminera sur la paille, ce sera juste pour se divertir et s'amuser. Entrée libre et gratuite, restauration sur place.