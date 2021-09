Un trésor bigouden aux enchères ce mercredi

"La fin d'une belle histoire", selon François Mion, propriétaire du trésor de 239 pièces d'or vendu mercredi 29 septembre aux enchères, à Angers. Il se souvient du jour d'octobre 2019, où ses ouvriers lui ont annoncé la découverte qu'il avait faite dans son manoir de Plozévet, dans le sud Finistère, comme si c'était hier. "J'étais très incrédule au départ", explique le consultant en pré-retraite qui a d'abord cru à une plaisanterie.

L'épargne d'un marchand du XVIIème siècle

"Trouver un trésor c'est un truc dont on a tous rêvé quand on était gosse. Cela a le don de vous ramener quelques années en arrière et de faire fonctionner votre imaginaire", confie François. Les louis et doubles louis retrouvés proviennent de toute la France et seraient à l'origine l'épargne d'un commerçant du XVIIème siècle, selon le service archéologique de Rennes.

Parmi les pièces, des Louis d'Or et des double Louis d'Or du XVIIème siècle venus de toute la France. - François Mion

Un magot "exceptionnel" retrouvé dans une boîte métallique et une bourse en tissus encastrés dans un mur, à quelques jours d'intervalle. "C'est exceptionnel, déjà en terme de quantité, développe Florian D'Oysonville le commissaire-priseur en charge de la vente, à l'époque cela représentait déjà une somme considérable. Et aussi la qualité, parce que ce sont des pièces cachées à la fin du XVIIème-début du XVIIIème et les plus tardives sont dans un état superbe." Au total, le trésor est estimé entre 250.000 et 300.000 euros, que se partageront les propriétaires et les ouvriers, qui ont découvert le butin.