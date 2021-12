Un trésor de 1000 pièces de bronze déterré dans le jardin de la cathédrale de Cambrai

Plus de 1000 pièces anciennes cachées dans la terre... C'est la drôle de découverte qu'a fait le recteur de la cathédrale de Cambrai lundi 29 novembre dernier. Il a déterré plus de 12 kg de monnaies italiennes, autrichiennes, ou encore argentines, alors qu'il creusait pour planter un rhododendron.

C'est une drôle de découverte qu'a fait le recteur de la cathédrale de Cambrai, lundi 29 novembre dernier. Il a trouvé, un peu au hasard, un véritable trésor dans le jardin du monument. 12 kilos de monnaies étrangères, principalement de la fin du XIXe siècle : plus de 1000 pièces italiennes, autrichiennes, et même argentines, enterrées à même la terre.

Découverte en plantant un rhododendron

A l'occasion de la Saint Catherine, et du fameux proverbe "A la Sainte Catherine, tout bois prend racine", Eric Boutrouille, recteur de la cathédrale de Cambrai, se décide à replanter un rhododendron dont on lui a fait cadeau dans le petit jardin derrière l'édifice. Il commence à creuser au pied du mur d'enceinte, mais au bout de quelques coups de pelle, il entend un cliquetis : "Sur ce terrain, il y a beaucoup de morceaux d'ardoises tombés des murs, raconte-il. J'ai cru que c'était cela." Mais le père Boutrouille continue de creuser, et bruit ne s'arrête pas : "Je me suis dit : ça fait beaucoup de morceaux d'ardoise ! J'ai regardé de plus près, je me suis rendu compte que c'étaient des pièces rondes."

Le trou creusé par le père Boutrouille, entre la cathédrale et la Poste. © Radio France - Alice Marot

Finalement, c'est plus de 1000 pièces de bronze qui sont mises au jour, soit 12 kilos de petite monnaie. Le père Boutrouille n'a retrouvé aucune trace de contenant, ni coffre, ni tissu, qui aurait pu protégé les pièces. Les pièces sont donc largement oxydées par leur séjour dans la terre.

Pas de valeur marchande

Le père Boutrouille parvient malgré tout à identifier une bonne partie d'entre-elles : il s'agit surtout de pièces de la fin du XIXe siècle, en majeure partie des pièces italiennes qui datent des années 1860. Mais on trouve aussi des pièces autrichiennes, grecques, anglaises. Et plus curieux : quelques pièces argentines. La pièce la plus récente est un penny anglais de 1934, ce qui laisse à penser que ce petit trésor a été enterré dans les années 1940, probablement à cause de la Deuxième Guerre Mondiale.

Le père Boutrouille a réussi à identifier unepartie des pièces. © Radio France - Alice Marot

Ces pièces ne sont pas des pièces rares, et il s'agit surtout de pièces de quelques centimes. La découverte du père Boutrouille n'a donc pas grande valeur, mais elle intrigue : "Pourquoi avoir caché des pièces de monnaie sans grande valeur ?" s'interroge Arnaud Gabet, le président de l'association Cambraisis Terre d'histoire. Selon lui, cacher des pièces dans la terre est un geste courant dans la région, après les exodes liés aux guerres. Et l'importante immigration italienne de la fin du XIXe siècle dans le Nord peut expliquer la présence de monnaie italienne.

"En principe, quand on retrouve des pièces enterrées, c'est parce que ce sont des pièces d'or. Ici, ce qui est curieux, c'est à la fois la faible valeur des pièces et la quantité retrouvée, explique-t-il. Il faut sans doute imaginer que la personne qui les a caché y avait un attachement personnel fort, mais on ne saura sans doute jamais pourquoi." Les pièces vont être prises en charge par les services d'archéologies de la Direction régionale des Affaires culturelles (DRAC), qui va tenter d'en savoir plus sur leur histoire.