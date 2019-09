EN IMAGES - Un trésor exceptionnel découvert à Vareilles

Vareilles, Creuse, France

Cette découverte a été tenue secrète pendant cinq ans. En 2014, à l’occasion de travaux sur une ferme de Vareilles est déterré un trésor enfoui sous terre depuis près de huit siècles. Il contient 14 000 deniers en billon (alliance d’argent et de bronze) frappés pour les plus récents au début du XIIIè siècle. Il est rarissime de trouver un trésor aussi conséquent.

Roger Mutel a découvert le trésor en 2014 alors qu'il réalisait des travaux à la pelleteuse dans une ferme de Vareilles. © Radio France - Roger Mutel

Celui qui découvre un trésor gagne le titre prestigieux d’ « inventeur ». Roger Mutel, ouvrier des travaux publics à la retraite l’a acquis à coup de pelleteuse. « J’aidais une amie à remblayer un terrain pour agrandir sa ferme à Montlebeau quand j’ai vu une grosse boule métallique au milieu des pierres, je me suis dit " tiens, mais qu’est-ce que c’est que ça ? " ».

Roger Mutel descend de sa pelleteuse et attrape la boule. Elle fait la taille d’un ballon de basket et est couverte de crasse. Pour y voir plus clair, Roger, qui est aussi chasseur, décide de la tremper dans un sot d’huile à fusil.

Roger Mutel, l'"inventeur" du trésor. © Radio France - Lila Lefebvre

Au fil des semaines le métal se délite et laisse apparaître « des petits disques très abimés ». Roger contacte donc des amis bien informés qui confirment son intuition « ce sont des pièces ! Des pièces très anciennes, peut-être vieilles de plusieurs siècles ».

Quelques unes des 14 000 pièces du trésor de Vareilles. © Radio France - Lila Lefebvre

Voilà Roger et l’amie chez qui il faisait des travaux propriétaires d’un trésor. Comme la loi l’exige, ils signalent la découverte au service archéologie de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Limoges.

« C’était la première fois que je voyais un trésor si important, 14 000 pièces vous vous rendez compte ! », Dominique Dussot, Numismate à la DRAC de Limoges.

Dominique Dussot, numismate est envoyé sur place, « je suis parti chercher le trésor, et l’ai ramené baignant dans son sot dans ma voiture de service, se rappelle l’archéologue, C’était la première fois que je voyais un trésor si important, 14 000 pièces vous vous rendez compte ! » A partir de là, la loi lui donne cinq ans pour l’étudier.

Après 6 mois de nettoyage, les pièces révèlent leur secret. Les plus récentes datent du début du XIII siècles, bon nombre ont été frappées par Richard Cœur de Lion à Poitiers. « Mais le plus intéressant et que certaines proviennent de beaucoup plus loin ! ».

De Nantes à Province dans le Nord, de Bordeaux au Puy-en-Velay, les pièces témoignent de la mobilité de leur propriétaire. « Il est rare de trouver des trésors avec des pièces venant d’aussi loin, s’enthousiasme Dominique Dussot, dans ces villes avaient lieux de grandes foires, leur propriétaire était sans doute un riche marchand ».

Denier datant du XIIIè siècle © Radio France - Lila Lefebvre

« Reste à savoir pourquoi il les a cachées, poursuit Dominique Dussot. Mon hypothèse principale est l’augmentation très importante de l’impôt à cette période, le marchand aurait pu vouloir échapper aux prélèvements ».

Après plusieurs années d’étude, Dominique Dussot a maintenant rendu le trésor à ses propriétaires. Ces derniers aimeraient le vendre, avec une difficulté de taille « il est très difficile d’évaluer son prix, explique le numismate, certaines pièces sont estimées à 100 euros, mais il n’y a que 5000 collectionneurs de pièces médiévales en France, si vous mettez 14 000 pièces sur le marché vous risquer de faire chuter les prix. La valeur de la monnaie pourrait être divisée par 100. »

Dominique Dussot archéologue et numismate à la DRAC de Limoges. © Radio France - Lila Lefebvre

Une partie du trésor sera présentée ce samedi à 15h00 à l'hôtel de ville de Guéret, dans le cadre d'une séance de la Société des sciences naturelles, archéologiques et historiques de la Creuse.