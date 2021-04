Un triplé improbable -et heureux- pour Antoine Griezmann !

Il y a des gens qui ont un destin extraordinaire, et Antoine Griezmann fait partie de ceux-là. Le footballeur de Mâcon évolue dans un des plus prestigieux clubs de football du monde, le FC Barcelone, mais c'est surtout un papa qui ne risque pas d'oublier la date de naissance de ses trois enfants.

A deux jours du clasico contre le Real Madrid, l'attaquant international français du FC Barcelone Antoine Griezmann annonce sur les réseaux sociaux la naissance de son troisième enfant, une petite fille prénommée Alba et née un 8 avril, comme les deux précédents.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Tous ses enfants sont nés un 8 avril !

"Alba Griezmann 8 avril 2021 à 10h24", a écrit "Grizou" sur Twitter, un message accompagné d'un cœur et d'un biberon. Griezmann (30 ans) a manqué l'entraînement collectif du FC Barcelone jeudi avec la permission de l'entraîneur Ronald Koeman pour assister à la naissance de son troisième enfant, après son aînée Mia et son cadet Amaro, nés respectivement le 8 avril 2016 et le 8 avril 2019. La presse catalane assure que le champion du monde français reviendra à l'entraînement dès vendredi et que sa présence n'est pas remise en question pour le clasico comptant pour la 30e journée de Liga, samedi soir à Madrid.

On souhaite la bienvenue à la petite Alba, et on est certains que tous les 8 avril il y aura toujours plein de bougies à souffler dans la famille Griezmann !