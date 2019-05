Un troupeau de moutons et de chèvres se promène dans Lille

Les 150 moutons et les 30 chèvres qui broutent autour la Citadelle de Lille ont fait une minuscule transhumance dimanche 19 mai. Le temps d'un après midi, ils sont allés paître à la ferme pédagogique Marcel Dhénin, avant de rentrer dans leur enclos au parc en fin de journée.

Lille, France

Ce n'est pas un spectacle auquel on s'attend dans les rues de Lille. Des moutons et des chèvres sur le parvis de l'Opéra, en plein centre ville. dimanche 19 mai, les 180 bêtes ont fait une petite transhumance le temps d'une journée, entre le parc de la Citadelle où ils broutent habituellement, et la ferme pédagogique derrière Euralille.

Le folklore de la transhumance

Les 150 moutons et les 30 chèvres se sont dégourdis les pattes entre 11 heures et midi et demi sur le bitume de la capitale des Flandres. Une manière de retrouver le folklore des transhumance, même s'il ne s'agit que d'une courte escapade. Le soir venu, les animaux ont retrouvé leurs quartiers habituels, le long des murailles de la Citadelle Vauban.

Un troupeau assez impressionnant pour les Lillois et les Lilloises qui assistaient à la transhumance. © Radio France - Natacha Kadur

Ils ne sont pas là pour faire joli : ils entretiennent les espaces verts. Cette technique, baptisée éco-paturage, est de plus en plus utilisée par les villes. Le seul soucis pour les troupeaux en ville, ce sont les chiens. Alors désormais, les moutons lillois sont gardés par des bergers urbains.