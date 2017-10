Un troupeau de vaches, nouvelle famille d'un marcassin orphelin

La nature est parfois déroutante. Un marcassin orphelin vit depuis plusieurs mois avec des troupeaux de vaches, à Valoreille dans le Doubs. L'histoire, rapportée par nos confrères de France 3 Bourgogne-Franche-Comté n'est pourtant pas une première dans la région.

L'image est insolite. Un marcassin qui gambade entre les vaches, sans qu'elles ne soient effrayées. Depuis quelques mois, ce jeune sanglier orphelin a trouvé une nouvelle famille à Valoreille dans le Doubs, rapportent nos confrères de France 3 Bourgogne-Franche-Comté.

Un marcassin orphelin adopté par des vaches montbéliardes

Ce n'est pas la première fois qu'un tel événement se produit. A Paintblanc, en Côte-d'Or, un jeune sanglier s'était déjà pris d'amitié pour un troupeau de vaches au mois de décembre 2016. Cette fois, l'histoire d'amour se déroule dans le Doubs. "La première fois qu'on a aperçu le marcassin, raconte Jocelyne Boiteux, agricultrice, c'était au mois d'août. Depuis, il a changé trois ou quatre fois de troupeaux."

Les vaches ne semblent pas plus perturbée que cela à l'idée de vivre avec un jeune sanglier. Entre les deux animaux, une relation s'est même créée. "Les vaches font plus attention au marcassin qu'aux veaux, rigole l'agricultrice. Quand le sanglier se sent en danger, il va se réfugier sous les bêtes."

Et même quand d'autres sangliers croisent la route du marcassin, le jeune orphelin ne quitte jamais le troupeau. Reste à savoir maintenant si, chez les animaux aussi, l'amour dure vraiment trois ans !