C'est le tube de cet été à Calais : "Oh eeh ooh ah aah" vient de sortir ce jeudi 23 juillet. Une chanson "pour rire" créée par un calaisien afin de célébrer la période estivale.

LE tube musical de cet été est "made in Calais"

Il y avait "La Macarena"; plus récemment "Despacito; il y a désormais "Oh eeh ooh ah aah", nouveau tube de l'été, créé à Calais. La chanson et son clip viennent de sortir. Leur auteur : le calaisien Alexis Prevost, qui avait déjà créé un hit l'été dernier, en sortant "Lalala".

La démarche de celui qui dans la vraie vie est notamment DJ est bien sûr humoristique : "après le confinement, qui a été dur pour certains, j'avais envie de faire sourire" explique Alexis. "Le but, ça n'est pas de percer dans la musique (...) c'est ce que j'appelle un délire de l'été" détaille le calaisien.

Un clip sur la plage de Calais

Même si c'est pour rigoler, Alexis a fait les choses sérieusement : son tube de l'été a le droit à un clip vidéo. Ce dernier a été tourné sur la plage de Calais. Une manière pour le DJ de rendre hommage à sa ville.