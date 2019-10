Un Vendéen entre au livre Guiness des records

Il gagne à la maison. C'est un Vendéen qui décroche le titre de "champion de la plus grosse citrouille"

On notera le potiron décoré aux couleurs nationales.

La Roche-sur-Yon, France

Au concours national organisé ce dimanche au parc expo des Oudairies de la Roche-sur-Yon (85), le titre de plus beau légume géant est décerné à un potiron cultivé dans la Manche. Le titre du légume le plus lourd revient à un Vendéen (Hugues Guitton) et à son potiron de 496 kilos.

Tous deux entrent au Guiness des records. L'événement a rassemblé plusieurs centaines de curieux.