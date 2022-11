Un vétérinaire de Chenôve soigne une micro tortue de 6 grammes !

Elle a un mois et demi et pèse seulement... 6 grammes ! C'est une minuscule tortue terrestre qui s'est retrouvée à la Clinique Vétérinaire des Grands Crus de Chenôve cette semaine. Soigné pour un retard de croissance le petit animal a d'immenses difficultés depuis sa naissance à se saisir des aliments et donc à se nourrir.

Pour tenter de le sauver le docteur Cédric Will et ses assistants vétérinaires ont sortis les grands moyens : du matériel pour raboter le bec et une sonde.

"A mon âge j'ai encore une bonne vue ! Mais effectivement on a du bien s'approcher et s'y mettre à plusieurs afin de bien voir cette petite tortue." La plus grosse difficulté a été "de ne pas la blesser avec nos gros doigts en lui tirant un peu trop le cou ou le bec".

C'est une mini tortue qui a bénéficié des soins du docteur Will, vétérinaire à Chenôve, cette semaine - FaceBook Clinique vétérinaire

Le docteur Will spécialiste des Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC) a tenté de raboter le bec de l'animal et prescrit deux semaines de médicaments mais il est encore trop tôt pour dire si la petite tortue s'en sortira ou pas.

Pronostic vital engagé pour le microscopique animal

"Le pronostic vital est engagé parce qu'il faut qu'elle arrive à s'alimenter et pour cela à ouvrir la bouche sinon effectivement elle ne pourra pas vivre et on sera alors dans un échec thérapeutique. Aujourd'hui il est encore trop tôt pour dire si ça va aller ou pas." En attendant le docteur Will et son équipe ont prodigué à ses propriétaires des conseils en nutrition et en gavage pour cette mini tortue.

Sur la page FaceBook de la clinique, dans les commentaires , Nathalie laisse ce message : "Encore un super travail de l'équipe NAC" tandis que Ma Mto et Jacqueline Mome sont admiratifs : "Ca c'est du mini !" et souhaitent le meilleur à cette "micro pepette".