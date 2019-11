Un vide-greniers ouvert 6 jours sur 7 à Pérols

Pérols, France

"Au Vide Grenier" est un nouveau concept de magasin qui a ouvert ses portes ce mardi dans la ZAC du Fenouillet à Pérols près de Montpellier (Hérault). C'est un vide-greniers comme on en voit le dimanche dans les villages sauf que celui-ci est permanent. Il est ouvert aux particuliers qui veulent vendre leurs affaires et à ceux qui veulent chiner.

Le magasin est le 17e implanté en France ( il y en a déjà un à Béziers). La franchise a été fondée en 2016 à Fougères près de Rennes (Ile-et-Vilaine) par Romain Chassagne. Il a trouvé l'idée lors d'un voyage en Finlande.

Romain Chassagne le fondateur de l'enseigne "Au vide grenier" Copier

180 boxes à disposition

C'est un grand hall de 700 m2 avec 180 boxes de 1,70 mètres de large. Il y a aussi des penderies pour les vêtements et des vitrines pour les objets de collection. Chaque box est loué à la semaine, pour une quinzaine ou un mois (10, 20 ou 30 euros). Les boxes sont équipés d’étagères sur lesquelles sont présentés les produits à vendre.

"On accepte tous les produits sauf les armes et les couteaux, les vendeurs fixent eux même les prix, ils peuvent réapprovisionner leur box chaque jour, ils n'ont pas besoin d'être présents, on s'occupe de vendre pour eux et on empoche au passage une commission de 35%" précise Micheline Boillot cogérante.

Les acheteurs déambulent d'un box a l'autre et remplissent leurs paniers comme dans un magasin classique avant de passer à la caisse. Leurs motivations sont toujours les mêmes " faire des économies et un geste pour la planète".

"Je cherchais un boulier pour le loto, je l'ai trouvé à 3 euros alors qu'il était à 19 euros sur internet", Liliane une cliente

Jacqueline et Liliane deux mamies amies venues pour acheter, elles adorent le concept Copier

En plus du magasin, "Au vide grenier" est une application pour ceux qui n'ont que un ou deux objets à proposer. Ils peuvent les vendre en ligne gratuitement.

Le magasin est ouvert le lundi de 13h30 à 18h30 et du mardi au samedi de 10h à 18h30.

Le reportage de Sébastien Garnier Copier

Les boxes à l'intérieur du magasin © Radio France - Sébastien Garnier