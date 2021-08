Un vidéaste français visite le site médiéval de Sainte-Suzanne et découvre le musée de Robert Tatin

Il cumule plus de 230 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Bruno Maltor, vidéaste français, a posé ses valises et sa caméra en Mayenne. Adepte des voyages en France et à l'étranger, il vient de consacrer sa dernière vidéo à deux sites historiques du département : le site médiéval de Sainte-Suzanne-en-Chammes et le musée de Robert Tatin à Cossé-le-Vivien. La vidéo possède déjà plusieurs milliers de vues en seulement 24h. Il vient donc de cocher une nouvelle case dans la liste de ces destinations.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix