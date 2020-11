Un vigneron mayennais, installé en Bourgogne, fait désormais partie de l'élite des producteurs français

Jérôme Galeyrand, originaire de Craon, vient d'obtenir sa première étoile dans le Guide des Meilleurs Vins de France, édition 2021, une référence internationale. Il possède un domaine de plusieurs hectares à Gevrey-Chambertin depuis plus de 20 ans. Une passion née par hasard.

Il ne connaissait rien au vin en arrivant en Bourgogne, dans les années 90. 25 ans plus tard, Jérôme Galeyrand, originaire de Craon, fait désormais partie de l'élite des producteurs français : _"après mon service militaire, j'ai travaillé pour une laiterie comme chef de secteur commercial pour la Bourgogne-Franche-Comté. C'est comme ça que je suis tombé amoureux de la région, de la côte viticole. Je me suis installé là et je ne connaissais absolument rien au vin, c'était quelque chose qui m'était complètement étranger" c_onfie-t-il à France Bleu.

Jérôme Galeyrand démarre alors tout doucement une nouvelle vie consacrée au vin. Il va créer, au fil des ans, un domaine de plusieurs hectares sur la très réputée côte de Nuits : "je fais entre 30.000 et 35.000 bouteilles par an, suivant les millésimes dont une très grande majorité de rouge issu du Pinot noir".

Etre ainsi récompensé d'une première étoile, c'est une sacrée reconnaissance pour tous les efforts accomplis poursuit-il : "il y avait déjà des signes de reconnaissance depuis quelques années puisque mes vins sont sélectionnés par de grands sommeliers. Je travaille avec de nombreux chefs étoilés comme Anne-Sophie Pic et Guy Savoy par exemple".

Depuis son apparition dans le célèbre guide, Jérôme Galeyrand reconnaît cela dit avoir eu des contacts, en France et à l'étranger, avec des professionnels et des cavistes qui ne le connaissaient pas jusqu'alors.