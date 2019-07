Un village vacances pour les résidents de l'EHPAD la maison du moulin : au programme danse, piscine et karaoké

Les 120 résidents de l'EHPAD la maison du moulin à Maubeuge ont aussi droit à leur vacances, tout l'été, leur jardin a été transformé en village vacances avec une piscine, et 15 tonnes de sable.

Renée 93 ans et Aurélie Heuclin assistante de direction dans la piscine de Moulin Plage

Maubeuge, France

A 15h pétantes tous les après-midis Moulin Plage commence par la danse du moulin exécutée par les résidents qui le veulent et les soignants, et puis tous les jours les activités changent du molKki, aux jeux de carte géantes en passant par la piscine où flotte une grosse bouée flamand rose.

Renée 93 ans un chapeau de paille sur la tête a adoré faire trempette

Ça m'a rappelé la mer, les vacances avec les enfants, ça m'a bien plu !

Chantal elle est ravie d'avoir marché dans le bac où 15 tonnes de sable ont été déversés à côté de fausses cabines de plage, "une sensation de bien-être" et "l’impression d'être en vacances" assure la retraitée.

Et puis comme au club med, les résidents ont droit à l'élection Miss et Mister, un bar à cocktails, de soft évidemment à base de fruits et de limonade, des séances de karaoké avec des jeunes où les équipes ont assisté à des moments magiques où les retraités ont repris en chœur des tubes de maître Gim's avec des ados d'un centre de loisirs.

Séance de molkky © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Moulin Plage c'est donc un moyen de s'évader un peu pendant les vacances où les résidents ont peu de visite, et où le personnel tourne beaucoup avec des remplaçants. Une première qui plait aussi beaucoup aux soignants qui peuvent profiter d'un moment privilégié avec eux loin des soins.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Moulin Plage c'est jusqu'au 4 septembre.