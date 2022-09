Un vin franco-allemand pour célébrer 60 ans d'amitié

Deux vignerons - l'un alsacien de Blienschwiller, l'autre allemand - travaillent main dans la main à l'élaboration d'un vin transfrontalier pour les 60 ans du traité de l'Elysée. Il sera dégusté par Emmanuel Macron et son homologue allemand lors des commémorations, en janvier 2023.

Pierre-Yves Meyer et Fabian Zähringer travaillent main dans la main pour produire cette cuvée, symbole de 60 ans d'amitié franco-allemande.

L'amitié franco-allemande, mise en bouteille. Pour marquer les 60 ans de la signature du traité de l'Elysée entre Charles de Gaulle et Konrad Adenauer, le 22 janvier 1963, l'ambassade d'Allemagne en France a eu l'idée de faire appel à deux vignerons, de chaque côté de la frontière. Pierre-Yves Meyer de Blienschwiller, chez nous en Alsace et Fabian Zähringer, de Heitersheim, dans le Bade-Würtemberg élaborent main dans ce jaja hautement symbolique. 2500 bouteilles de cet assemblage de vin blanc franco-allemand, vouées à être dégusté par les chefs d'Etat des deux pays à l'occasion des 60 ans du traité de l'Elysée, en janvier 2023.

Les vendanges des raisins français, sur une petite parcelle du vignoble Meyer, à Blienschwiller ont eu lieu ce jeudi. Ce n'est pas la première fois que les deux très anciennes familles de vignerons - plus de vingt générations - travaillent main dans la main. En 2007, les parents Meyer et Zähringer embouteillent sur le Rhin, dans les mêmes quilles leurs productions mêlées. Un symbole d'amitié franco-allemand doublé d'une opération caritative. "Cette amitié franco-allemande représente plein de choses pour nous. On est fiers de pouvoir y prendre part", se réjouit Pierre-Yves Meyer.

C'est aussi important de soigner l'amitié au quotidien, pas seulement de trinquer à Berlin et Paris.

Au delà des symboles, du poids de l'histoire et du prestige des ors de la République sous lesquels ce vin blanc sera bu, ce que retient Fabian Zähringer c'est une franche camaraderie, une fraternité de tous les jours : "Pour nous, c'est aussi important de soigner l'amitié au quotidien, pas seulement de trinquer à Berlin et Paris. C'est pourquoi c'est un symbole important que nous fêtions notre amitié ici ensemble. Quand mélangera nos vins, il en ressortira peut être quelque chose de meilleur que chaque vin séparément".

Initiative diplomatique

L'idée de cette cuvée franco-allemande commémorative est née il y a trois semaines, dans les bureaux de l'ambassade d'Allemagne à Paris. "On avait envie de faire quelque chose de concret, quelque chose qui est palpable et qui parle aux gens. Nous avons choisi ces vignerons parce qu'ils ont l'expérience requise. Outre la cueillette, et le timing serré, de nombreuses questions administratives doivent être prises en compte", dévoile le directeur du service Presse de l'ambassade d'Allemagne en France, Achim Holzenberger.