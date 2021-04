C'est un superbe spectacle qui s'est déroulé le 24 mars au col de l'Escrinet. Un salarié de la LPO a compté plus de 700 cigognes blanches remontant du sud simultanément.

Ardèche : un vol de plus de 700 cigognes au-dessus du col de l'Escrinet

La Ligue de protection des oiseaux (LPO) effectue des comptages lors des migrations. Et le salarié posté au col de l'Escrinet a assisté à un moment exceptionnel le 24 mars dernier : un vol de plus de 700 cigognes blanches remontant du sud vers 10h30. Un moment "suspendu" écrit la LPO ce vendredi "ce vol s'est fractionné en trois groupes qui ont passé le col à la suite les uns des autres, de longues minutes où les cigognes ont défilé dans un silence habité du seul battement de leurs ailes... magique !"

Du jamais vu en près de 40 ans de suivi

Un tel groupe de cigognes est une première depuis 1984 et le début du suivi migratoire à l'Escrinet. Entre le 1er et le 24 mars dernier, il a ainsi été comptabilisé 1218 cigognes blanches. Le même jour, l'ornithologue a également dénombré plus de 54.000 pinsons. Ce qui est normal pour la période mais c'est un chiffre spectaculaire