Un wallaby dans la nature capturé par les pompiers de Longwy

Un wallaby qui avait été volé en Belgique a été retrouvé ce vendredi matin à Longlaville et capturé en douceur par les pompiers de Longwy.

Drôle d'intervention ce matin vendredi pour les pompiers de Longwy. Ils ont capturé un wallaby, un petit kangourou à Longlaville, près de Mont Saint Martin, dans le Pays Haut meurthe-et-mosellan. L'animal exotique avait été volé dans la nuit de mercredi à jeudi de l'autre côté de la frontière, en Belgique, chez un propriétaire de plusieurs kangourous, près d'Arlon. Le wallaby qui avait disparu a donc été retrouvé et capturé en douceur. Il a ensuite été remis à son propriétaire belge.

Capturer un wallaby, c'est une première pour les deux pompiers de Longwy qui sont intervenus. Vers 7h30, le petit kangourou est signalé dans un pré, sur la commune de Longlaville. Un spectacle aussi exotique en Lorraine que l'animal venu d'Australie. Le sergent Jahier, qui a participé à la capture avec un collègue pompier et 4 policiers raconte: "Nous l'avons encerclé et capture à l'aide d'un filet. Il a fallu quand même faire attention aux griffes de ses pattes arrières qui font 10 cm de long. Un vétérinaire lui a administré un tranquilisant et il a été remis à son propriétaire, arrivé sur place. L'intervention s'est très bien passé, parce que l'animal était assez calme".

"On était surpris parce que ce n'est pas banal de partir sur la capture d'un animal aussi exotique" - l'un des pompiers qui a capturé le wallaby

"On était surpris parce que ce n'est pas banal de partir sur la capture d'un animal aussi exotique", conclut le Sergent Jahier, pompier à Longwy. Le wallaby a été retrouvé légèrement blessé à la tête et à l'oreille mais son propriétaire l'a ramené en bonne santé dans son enclos près d'Arlon. Un propriétaire passionné de ces petits animaux qui peuvent se moyenner jusqu'à 1.400 euros. D'où la convoitise de personnes mal intentionnées qui ont pénétré dans l'enclos pour emporter l'un des wallaby dans la nuit de mercredi à jeudi en Belgique. Un wallaby sans frontière qui a finalement trouvé son salut côté français.