Saint-Martin-la-Plaine, France

Un wallaby est en vadrouille entre la Loire et le Rhône ! Un de ces petits animaux, proche du kangourou, s'est échappé du zoo de Saint-Martin-la-Plaine samedi 5 mai. Un trou a été repéré dans le grillage de l'enclos de l'animal en fuite.

Ce n'est pas plus dangereux qu'un lapin de garenne." Pierre Thivillon, fondateur et gérant du zoo de Saint-Martin-La-Plaine.

Ce jeudi matin, le wallaby a été aperçu à Larajasse, dans le Rhône. Le zoo a été prévenu, mais le temps qu'un soigneur arrive sur place, l'animal avait disparu. Pas de panique, il est inoffensif : "Ce n'est pas plus dangereux qu'un lapin de garenne." s'amuse Pierre Thivillon, fondateur et gérant du zoo. Il précise que ce wallaby peut vivre des moins dehors car il se nourrit "comme un lapin." Le plus grand danger, ce sont surtout les voitures.

Pierre Thivillon, le gérant du zoo, à propos du wallaby qui a pris la fuite. Copier

L'espace zoologique de Saint-Martin-la-Plaine compte sur les habitants du secteur pour donner l'alerte s'ils voient à nouveau le petit animal, et espère que le wallaby se réfugiera dans un jardin, où il sera plus facile de le rattraper pour l'endormir et le ramener au zoo. Si vous l'apercevez, vous pouvez téléphoner au 04.77.75.22.90.