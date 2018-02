Dax, France

Vous avez peut-être déjà vu ce jeune qui saute partout dans Dax. Il enjambe les barrières de la passerelle de l'Adour, il saute sur les poubelles de la Fontaine Chaude et fait des roulades au pied de la chapelle des Carmes : Jordan Thieriot est un yamakasi ! Entre les cours au CFA de Morcenx et l'entreprise de peinture où il est en apprentissage, il enfile toujours un survet' et part faire des galipettes dans ses spots préférés du centre-ville. "Je suis souvent à la passerelle de l’Adour, raconte Jordan, ou à la Fontaine Chaude. Des gens qui ne sont pas entrainés ne vont rien y voir mais il y a beaucoup de barrières près des robinets d’eau chaude. De ces barrières par exemple, je saute sur les colonnes par exemple. On peut s’amuser toute une journée. Moi au lieu d’aller je ne sais où, je vais faire ça."

Une nouvelle discipline à la mode, le parkour

"Ça", en réalité, ça s'appelle du parkour. C'est le nom de ce nouveau sport très à la mode. Il y a même une salle depuis peu, qui permet de s'entrainer en toute sécurité à Bordeaux. Jordan y va souvent et il a beaucoup progressé depuis un an qu'il pratique cette discipline. Du coup, il monte carrément sur les toits de Dax maintenant ! Et ses vidéos, postées sur youtube sont très impressionnantes. "Près de l’Adour il y a un grand bâtiment, un bar-restaurant et au-dessus, un grand immeuble où j’ai pu monter par la trappe de secours – que j’ai pris le soin de refermer en partant car mon but n’est pas la dégradation ! – et de là-haut on voit tout Dax, j’étais émerveillé, c’était le premier toit que j’escaladais", se souvient le sportif des rues.

Au plus près du Splendid

Le premier mais pas le dernier ! Récemment, le jeune dacquois, âgé de seulement 17 ans, s'est même approché du Splendid ! Bon, pas très longtemps quand même, c'était un peu trop risqué, sourit-il : "je me suis déjà fait attraper par la police, plusieurs fois même. Mais il suffit que j’explique ma discipline en général. Sinon, ils m’emmènent au poste et appellent ma mère qui doit venir me chercher puisque je suis mineure, elle m’engueule et râle parce qu’elle ne comprend pas bien ce que je fais mais ça n’arrive pas non plus si souvent."

Pour ne pas en arriver là, il vaut mieux pratiquer en club. Le plus proche de chez nous est à Bayonne !

