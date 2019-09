Une affiche géante sur la corniche à Marseille invite les supporters à exprimer ce que représente l'OM pour eux

Marseille, France

A Marseille, sur la corniche, une nouvelle affiche a fait son apparition sur le célèbre mur où Zinedine Zidane a trôné pendant des années. Sur cette affiche, Uber Eats, le nouveau sponsor de l'Olympique de Marseille demande aux supporters de s’exprimer : « l’OM c’est… ». A l'occasion des 120 ans du club, le sponsor officiel de l'OM propose aux supporters de dire ce que représente l'OM pour eux en partageant sur les réseaux sociaux avec le #MyOM.

L'OM c'est la passion, la patrie, l'étoile

Quand on pose la question aux Marseillais, ils ne manquent pas de mots pour décrire leur amour du maillot. A 17 ans, Théo est un vrai fan "L'OM c'est légendaire. Il y a déjà l'étoile et parce que c'est un club qui a beaucoup d'histoire on a eu beaucoup de grands joueurs qui sont devenus des légendes comme papin, ou encore zizou même s'il n'a pas joué à l'OM, il est dans le cœur des Marseillais."

Saabri lui découvre la grande affiche. Pour ce jeune marseillais, il n'y a pas assez de place pour décrire l'OM sur le mur : "Depuis l'enfance, c'est dans le cœur, c'est la passion, c'est la patrie. Quand vous irez au stade vous verrez c'est vibrant, émotionnel. _L'OM c'est des valeurs_. Il manque juste un mot magique mais ça c'est pour paris. Ici c'est l'Olympique de Marseille et c'est à jamais les premiers".

Une vraie fierté pour les Olympiens comme Ramses qui n'a qu'une envie crier son amour pour l'OM : "L'OM c'est l'amour du maillot et de notre ville qu'on trouve la plus belle au monde et je suis fier d’être marseillais." Si vous aussi vous êtes fier de l'OM, vous pouvez aussi participez en vous prenant en photo devant l'affiche et en la partageant sur les réseaux sociaux.