Une aire d'accouchement d'urgence inaugurée à Carsix dans l'Eure

Carsix, France

D'un côté une station service, de l'autre une grande enseigne de bricolage et un flot incessant de véhicules. Au milieu, le carrefour de Malbrouck, à Carsix, dans l'Eure, où se rejoignent les départementales 613 et 438. C'est dans ce lieu insolite que l'association Liberté, Égalité, Proximité, a décidé d'installer ce lundi en fin de journée son aire d'accouchement d'urgence. Ici, "nous sommes à 35 minutes d'un côté et à 40 de l'autre de la maternité la plus proche" explique Sarah, infirmière, qui depuis la fermeture de la maternité le 11 mars dernier a été mutée dans un autre service. À peine les sage-femmes et les infirmières ont-elles le temps d'installer leur matériel et deux lits de fortune sous le chapiteau que débarquent Albert, son fils dans les bras et Lucile, sa compagne, enceinte jusqu'aux yeux : "ils sont où les hôpitaux ici ?" s'affole le père. "Ils sont fermés" lui répond-on à la cantonade pendant que la jeune femme est installée sur un des deux lits de camp. En quelques minutes, elle donne naissance à des jumeaux sous les applaudissements. Deux minutes après "l'accouchement", un camion de pompiers fait le tour du rond-point et se dirige en intervention.

C'est grave de fermer des maternités, pour une puissance mondiale, on est bien pauvre à fermer nos maternités, nos écoles" Lucile Schrepfer, fausse-vraie maman

Sous le regard du papa, Albert, la maman Lucile et les bébés vont bien © Radio France - Laurent Philippot

Le jeune couple habite Saint Victor de Chrétienville, à la limite avec le Calvados et c'est la défense du service public qui a motivé Albert Sandoz à participer à l'opération. Il ne jette pas la pierre spécifiquement sur le gouvernement actuel mais sur tous les gouvernements successifs qui ont rogné selon lui sur les services publics, "aujourd'hui on arrive à un trou" se désole-t-il, "ce sont trente maternités qui ont fermé ces derniers temps" et de dénoncer des choix politiques de plus en plus libéraux.

Accoucher en dehors de l'hôpital : un vrai risque pour les manifestants © Radio France - Laurent Philippot

6700 femmes ont accouché sur le bord de la route en France

Le chiffre, brandi sur une pancarte, a été calculé par le docteur Évelyne Combier, pédiatre et chercheuse en santé publique en Bourgogne. Pour être précis, ce sont 6700 accouchements extra-hospitaliers sur le bord de la route, à domicile, dans une ambulance ou un véhicule de pompiers entre 2012 et 2014 . La maternité de Bernay a fermé il y a trois semaines, et si aucun accouchement sur le bord de la route n'a encore eu lieu dans l'ouest de l'Eure se console Sarah, l'infirmière étaie l'enquête de la pédiatre : ces accouchements au bord de la route multiplient par 13 le risque de décès chez la mère et par deux chez l'enfant, comme s'est arrivé récemment dans la Drôme, tout en mettant en avant la possibilité d'un travail rapide, notamment pour les femmes qui ont déjà accouché. L'association promet de rentrer en contact avec toutes les familles qui rencontraient des difficultés et de les accompagner.

Pour Sarah, qui a eu quatre enfants dont trois par césarienne, la proximité c'est essentiel © Radio France - Laurent Philippot

Cette action, reproduite dans d'autres villes en France ces jours-ci, comme au Blanc, dans l'Indre, n'est pour Liberté Égalité Proximité que la première des actions citoyennes pour que la ministre des Solidarités et de la Santé et l'Agence Régionale de Santé de Normandie reviennent sur leur décision de fermeture de la maternité de Bernay.