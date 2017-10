Une Allemande jette une bouteille à la mer en 1998, Facebook la lui ramène

Une habitante de Lorräch (Bade-Wurtemberg) retrouve une bouteille jetée depuis l'île d'Elbe il y a dix neuf ans. Elle avait glissé à l'intérieur un dessin signé "Angelina de Lörrach". La bouteille a été retrouvée en Corse puis renvoyée en Allemagne grâce à Facebook.

C'était un 7 juillet 1998. La petite Angelina est habillée en sirène, installée sur une chaise noire au bord de l'île d'Elbe en Italie. Devant elle, un magnifique coucher de soleil et son chien, Volia qu'elle appelle au pied. Au loin, deux petit navires, des poissons et même un requin qui rode dans la méditerranée. La scène est immortalisé par un dessin réalisé aux crayons de couleurs signé "Angelina de Lörrach". Lörrach est une commune du sud-ouest du Bade-Wurtemberg en Allemagne. Elle est située à une quinzaine de kilomètres de Bâle, à une 1h30 de routes depuis Strasbourg.

La bouteille n'est pas allée très loin, de l'île d'Elbe en Italie jusqu'à la Corse - Google maps

À la recherche "d'Angelina de Lörrach"

Dix-neuf années plus tard, un allemand originaire de Herrenberg également dans le Bade-Wurtemberg remarque une bouteille de whisky au bord d'une plage isolée en Corse. Le vacancier de 59 ans la casse avec beaucoup d'excitation et découvre ce cliché. Une aventure commence alors pour lui : "A la recherche d'Angelina de Lörrach". Il envoie le dessin à la petite commune de forêt noire. La municipalité cherche alors dans ses registres mais ne parvient à trouver aucune trace d'Angelina. On passe alors à la méthode 2.0 : Facebook. Un post, 100.000 vues et 1.500 partages plus loin, Angelina de Lörrach est retrouvée. Elle peut donc revivre cette scène au bord de l'ïle d'Elbe de ce fameux 7 juillet 1998.

La commune a rendu son dessin à Angelina, aujourd'hui probablement âgée d'une trentaine d'années. Les équipes à l'origine de ce post se disent très surprises par l'engouement qu'il a suscité.

Le post a été partagé en Allemagne, mais aussi à Majorque ou en Hollande. Nous savons que 100 000 personnes l'ont vu et nous comptons 1500 partages. En trois jours, nous avons retrouvé l'expéditeur c'est une jolie histoire avec "un happy end" — Alexander Fessler, responsable la communication à la mairie de Lörrach

L'expéditrice de cette bouteille a expressément demandé à rester anonyme. Statu quo pour celui qui l'a repêché en Corse.