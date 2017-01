Galette des rois : une Alsacienne fabophile possède plus de 152.000 fèves

Jacqueline collectionne les fèves avec la patience d'une archiviste, une passion qui a contaminé le reste de sa famille. Cette fabophile alsacienne possède une collection impressionnante : la barre des 152.000 fèves a été franchie ce vendredi 6 janvier, jour de l'Épiphanie.

Chez Jacqueline, la barre des 152.000 fèves a été franchie ce vendredi 6 janvier, jour de l'Épiphanie. Pour célébrer l'arrivée des Rois mages, on déguste une galette des rois le premier dimanche qui suit. La collectionneuse qui habite Pfastatt nous rassure : non, elle n'a pas dû ingurgiter 152.000 galettes pour se constituer une telle collection.

Pour Jacqueline, la fabophilie, c'est une histoire de famille, une passion qu'elle partageait avec son mari décédé, qu'elle partage encore avec son fils et son petit-fils :

C'est mon fils Christian qui a commencé à conserver les siennes dans un tube de vanille. Puis le tube est devenu une boîte. Mon mari et moi, on s'est ensuite pris au jeu, au point d'organiser des salons de collectionneurs.

Certaines fèves "première époque" datant de la fin du XIXème siècle (comme celles-ci) peuvent coûter entre 1.000 et 400 euros © Radio France - Olivia Cohen

Y'a-t-il réellement un marché de la fève ? "Bien sûr", affirme Jacqueline. Les fèves "première époque", de 1870 date d'invention jusqu'en 1914 environ (essentiellement des nourrissons et des sujets en porcelaine), peuvent valoir jusqu'à 1.000 euros : beaucoup se vendent entre 600 euros et 400 euros. Les plus récentes, en plastique, ne dépassent pas les 50 centimes.

Les exemplaires collector France Bleu Alsace © Radio France - Olivia Cohen

Jacqueline a une mémoire d'ordinateur, sachant très précisément où se trouve telle ou telle fève © Radio France - Olivia Cohen

Jacqueline est intarissable, ses anecdotes sur tel ou tel exemplaire sont nombreuses :

J'ai appris des tas de choses grâce aux fèves. En les collectionnant, on fait un travail d'historien, de géographe... Et grâce aux fèves modernes, je suis au courant de ce qui marche au cinéma, en BD et en dessin animé !

La préférée de Jacqueline ? Celle qu'elle a fait faire, un coeur en porcelaine, pour ses noces d'or :

Elle n'a aucune valeur, si ce n'est sentimentale. Mais c'est la plus belle de toutes pour moi !