Une Alsacienne sauve un chiot de berger perdu dans la montagne

Voilà une histoire digne de Belle et Sébastien. Christelle Sturtz-Froehlicher, une habitante de Strasbourg en vacances en Savoie, a secouru un petit chiot de berger de deux mois. L'animal était perdu en pleine montagne, près de La Plagne, entre le col de la Lovatière et le Roc du Bécoin. Elle l'a trouvé pendant qu'elle s'entraînait pour un ultra trail, samedi 29 juillet.

Le chiot assoiffé et paniqué

Ce jour-là, Christelle est toute seule au milieu des rochers escarpés, quand elle voit une forme bouger près du sentier : "Je me suis dit : oula, cette marmotte est énorme !" La sportive est une habituée des courses en montagne et des rencontres avec la faune sauvage. Mais il lui faut quelques instants pour réaliser que c'est bien un chien qui se tient devant elle : un petit berger d'Anatolie de deux mois.

"J'ai continué à courir, et il a fini par se retrouver pile devant moi, comme s'il m'attendait, raconte Christelle. Il pleurait, il était complètement paniqué." Il n'y a pas de maître à l'horizon, alors elle s'assoit par terre pour attendre avec son nouveau compagnon, qui se blottit immédiatement contre elle. "J'ai sorti ma flasque d'eau, et je me suis rendu compte qu'il était complètement assoiffé. Il a vidé un demi litre en trente secondes !"

Pas question donc de le laisser seul. Christelle prend l'animal dans ses bras, et redescend jusqu'au village. Avec l'aide des salariés de l'Office du tourisme, elle finit par retrouver son propriétaire, un berger des environs. "Entre temps, le chien s'est endormi sur moi, c'était vraiment adorable", se souvient-elle. Le petit fugitif a donc pu retrouver sa meute dans la journée.

"Le temps s'est arrêté"

Mais ces quelques heures passées avec lui, Christelle s'en souviendra longtemps : "Tout est allé très vite, on s'est apprivoisé tout de suite, raconte-elle. Le temps s'est arrêté ! On était là, sur une rocaille, à regarder autour de nous, en se disant qu'on a eu de la chance de se rencontrer."

Ça n'a donc pas été facile de rendre son nouvel ami à son propriétaire : "Il y avait clairement un grand pincement au cœur, et depuis j'y pense beaucoup. Je me dis que je l'ai sauvé, parce que je ne sais pas comment ça ce serait fini pour lui, et en même temps pour moi ça a été une tendre rencontre, un moment merveilleux."

Au point de le ramener en Alsace dans ses bagages ? "J'ai déjà un bouledogue anglais, et ces bergers d'Anatolie deviennent énormes en grandissant. Garder, des animaux, c'est leur vocation, et je ne pouvais pas lui offrir ça." Elle espère qu'il gardera au moins le nom qu'elle lui a donné : "Ultra", en hommage à son sport préféré.