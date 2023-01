Une ancienne minoterie du canal du Midi bientôt réhabilitée en café associatif au sud de Toulouse

C'est une belle histoire qui nous vient du Lauragais. Elle allie attachement au territoire, patrimoine et dynamisme de la ruralité. Sur la commune de Gardouch (1.300 habitants), tout près de l'écluse, l'ancienne minoterie à l'abandon depuis les années 1980 va retrouver une nouvelle vie. À la fin de l'été prochain normalement, elle accueillera un café associatif, une salle de réunion, un espace de coworking et une boutique éphémère. Un projet de salle de spectacle et d'hébergement touristique est aussi prévu à terme.

L'ancienne minoterie donne directement sur le canal. © Radio France - Bénédicte Dupont

Entre le XVIIIe siècle et la fin du XXe, la minoterie transformait en farine les céréales produites dans le Lauragais acheminées sur le Canal du Midi. Le lieu est tombé en désuétude dans les années 1970 quand le transport fluvial de marchandises a cessé. "C'était vraiment un lieu en décrépitude quand on l'a visité en 2019, mais on a eu un véritable coup de cœur", détaille Julien Hagendorf, un habitant du secteur, jadis collaborateur du groupe EELV à la mairie de Toulouse. Aujourd'hui, il préside l'association Canal Coop aux côtés de celle qui a acheté sur ses fonds propres la bâtisse, Elodie Soulard, très impliquée dans la vie associative de Villefranche-de-Lauragais et sur le point de donner naissance à son bébé.

La minoterie vue de derrière, côté route de Mirepoix. © Radio France - Bénédicte Dupont

Campagne de financement participatif

La bâtisse, qui passe relativement inaperçue près de l'écluse, fait grosso modo 800 mètres carrés, il y a tout à refaire en dehors la charpente et les murs. L'association créée en décembre 2020 et qui compte maintenant 60 citoyens membres, s'est d'abord attelée à trouver des financements. Car le projet de réhabilitation coûte un peu plus d'un million d'euros (330.00 euros pour la première phase).

La Région Occitanie a répondu au tour de table avec l'enveloppe de 150.000 euros, suivi des fonds européens (115.000 euros). Le Département, la communauté de communes des Terres du Lauragais ont aussi contribué. Une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule est en cours jusqu'au 13 janvier également, elle pourrait permettre de recueillir 12.000 euros. La Caisse d'Allocations Familiales permettra aussi de financer le fonctionnement du tiers-lieu, via le label accordé " Espace de Vie Sociale ". "Il y a une véritable attente de la part des Lauragais, assure Julien Haguendorf, le territoire est très dynamique démographiquement et les besoins ne sont pas toujours pourvus, les initiatives locales parfois dispersées".

Julien Haguendorg, Claire Rieu et David Almond font partie des citoyens engagés dans l'association Canal Coop. © Radio France - Bénédicte Dupont

Dans ce projet, viendra d'abord à la fin de l'été, l'ouverture d'un café associatif (avec terrasse) où promeneurs, touristes et habitants pourront se désaltérer, partager quelques planches et assister à diverses animations type concerts. Une salle de coworking sera aménagée à l'étage pour ces télétravailleurs entre Toulouse et Carcassonne qui ne trouvent pas d'espace collectif. Une boutique éphémère et une salle de réunion complèteront ce tiers-lieu. "Bien sûr, l'été il y aura un surcroît d'activité avec les touristes du canal, mais c'est un lieu qui est conçu avant tout pour les habitants du secteur, toute l'année", argumente David Almond, membre du conseil d'administration, agent de Toulouse Métropole à la ville, citoyen lauragais engagé par ailleurs.

Le projet de tiers-lieux ici en image de synthèse. - DR

L'ancien silo dégage un espace important. © Radio France - Bénédicte Dupont

Pour être pérenne financièrement, le projet a été conçu pour miser sur son côté multi-activités. "La location d'espaces devrait nous rapporter des fonds, ainsi que l'activité du café. Mais nous comptons beaucoup sur l'investissement des collectivités", précise Julien Haguendorf. Le tiers-lieu n'a pas pour vocation d'être lucratif, mais de créer du lien, de la solidarité, du service dans un site patrimonial oublié. "Sans doute que les habitants de Gardouch ont oublié qu'ici se trouvait une minoterie, mais cela a du sens de redonner du sens à l'Histoire. les gens sont très intéressés quand on leur en parle", abonde à son tour Claire Rieu, future habitante de Gardouch déjà impliquée dans l'économie sociale et solidaire.

Fin 2024, la deuxième phase des travaux, la plus coûteuse, devrait se conclure par la création dans l'ancien silo d'une petite salle de spectacles de 80 places, ainsi qu'à terme la possibilité d'hébergement collectif, la location de chambres pour des groupes de touristes qui n'en trouvent pas facilement le long du canal. La possibilité d'une halte-vélo avait été évoquée, mais un projet est déjà en cours à l'écluse voisine de Renneville.

Le tiers-lieu s'appellera tout simplement la Minoterie.