Une ânesse bénéficie d'une reconstruction faciale, une première mondiale

Mesnil-en-Ouche, France

Jamais une opération de reconstruction faciale n'avait été réalisée sur un animal et aux sourires que se dessinent sur les visages de salariés de la fondation Brigitte Bardot, on peut dire que le sauvetage est réussi : "Hope , c'est notre star, c'est magnifique, c'est top !" lance Emmanuelle Dujardin , la responsable du refuge de la mare Auzou à Mesnil-en Ouche. Il ne reste rien du trou d'une dizaine de centimètres provoqué par un tir de carabine. Après des premiers soins en Normandie, l'équipe de la Fondation Bardot a trouvé une solution d'opération en Belgique, car "en France, ce qu'ils nous proposaient, c'était de poser un masque ou un pansement sur Hope pour ne pas voir l'intérieur de sa tête", détaille Charlène Leroux, responsable de deux refuges. Après leur sauvetage dans la Manche, Hope et sa mère Vanille (les deux animaux n'ont jamais été séparés) ont donc pris la direction de la clinique Equitom, en Belgique. Pendant quatre heures, deux chirurgiens, un chirurgien vétérinaire et un chirurgien spécialisé en chirurgie reconstructive humaine, ont opéré Hope.

La principale crainte au cours de cette opération hors du commun, c'était l'anesthésie, encore plus délicate pour un âne que pour un cheval. Hope a fait montre après l'opération de beaucoup de tenacité. Elle n'avait pas de nom à son arrivée au refuge. Son courage lui a fait gagner le sien : Hope (espoir en anglais).

Coût de l'opération : 20000 euros

Entre le transport, l'opération, la convalescence, le sauvetage de Hope a coûté 20000 euros. Le comédien Raphaël Mezrahi a découvert l'histoire de l'ânesse à la télé, lors d'un déplacement en Belgique. Très investi dans la protection animale, il était ce jeudi après-midi au refuge pour remettre un chèque à la Fondation Brigitte Bardot pour participer aux frais de l'opération. Il a un le droit à un coup de fil de Brigitte Bardot en personne et était visiblement ému au moment de raccrocher.

"Maintenant il faut qu'elle s'adapte à son environnement" explique Emmanuelle Dujardin "on va lui trouver des copains ânes, parce qu'ils aiment bien vivre ensemble. On mettra ces ânes dans un paddock avec de l'herbe et ils vivront leur petite vie sans contrainte". Hope et sa mère Vanille vont pouvoir désormais couler des jours heureux au refuge de la mare Auzou car un âne peut vivre jusqu'à quarante ans.

"Hope, c'est notre star" et comme toutes les stars, elle a droit à sa séance photos © Radio France - Laurent Philippot