Une animalerie, à Evron, propose du toilettage pour chiens en libre-service, concept inédit en Mayenne

La nouvelle éco ce jeudi matin s'intéresse à un concept unique qui ouvre en Mayenne.

Anne-Laure Triguel dans sa boutique. Ouverture ce vendredi matin 18 décembre © Radio France

C'est une ancienne infirmière vétérinaire, Anne-Laure Triguel, qui se lance dans une animalerie, un "Pet Store" multi-services.

"Le monde canin, félin, c'est mon dada !"

"Museau et Babines", c'est le nom de la boutique, propose sur un seul site plusieurs prestations : vente d'accessoires, de nourriture, de produits d'hygiène, des cours d'éducation, de coaching et du toilettage en libre-service. On pourra donc faire prendre un bain à son animal de compagnie, ça évitera bien des soucis à la maison : "ce qui est unique c'est de retrouver tous ces services dans une même structure. Ailleurs, ces services-là sont assurés par une personne différente à chaque fois. On va dans une animalerie pour de la vente, on fait appel à un éducateur canin indépendant, on contacte une toiletteuse. Et puis, il y a du toilettage en libre-service, ça n'existait pas en Mayenne. J'aurais aimé avoir ça avant pour mon labrador car ça peut devenir vite compliqué de laver un chien dans une salle de bains à la maison" confie Anne-Laure Triguel.

La baignoire libre-service pour votre chien © Radio France

►►Visite guidée de cette animalerie inédite en Mayenne

L'animalerie "Museau et Babines" à Evron est située à côté de la médiathèque, en plein centre-ville. Ouverture ce vendredi matin 18 décembre à 9h.