Une annonce de recherche de médecin pour le Bousquet-d'Orb fait le buzz sur internet

S'inquiétant de ne pas trouver un nouveau docteur pour le village, une habitante du Bousquet-d'Orb a décidé de se mobiliser et a posté sur internet une annonce qui fait le buzz.

Gaëlle Tufou a 43 ans et elle ne veut pas vieillir dans un village sans médecin. Voilà pourquoi cette habitante inquiète a décidé de relayer une offre d'emploi de la mairie qui compte employer un médecin pour la commune.

On ne trouve pas de médecins qui acceptent de s'installer au village alors on a décidé d'en embaucher un qui sera payé par la marie et qui bénéficiera de l'aide d'une secrétaire pour le délester des tâches administratives." Le maire Yvan Cassili