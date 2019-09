Une application pour savoir quel est le plat du jour dans les restaurants de Pau

Trois palois viennent d'inventer une application qui va grandement vous faciliter la vie, "au plat du jour". Le principe est on ne peut plus simple : elle vous permet de connaître les menus du jour de tous les restaurants autour de vous.

Pau, France

L'idée est simple, mais cela fait déjà un an que les concepteurs de la nouvelle application "Au plat du jour" travaillent dessus. Mise en service depuis mi-septembre, l'application est on ne peut plus simple : grâce à la géolocalisation, elle vous affiche les plats du jour de tous les restaurants autour de vous... Et leur prix.

La liste des plats du jour dans les restaurants autour de vous s'affiche sur votre écran - Capture d'écran "Au plat du jour"

Caroline Ravat, Guillaume Rey et Ludovic Mathorel travaillent dessus depuis un an. Ils ont démarché les restaurateurs un par un, et ils ont déjà près de 70 inscrits. Pour que ça fonctionne, il faut bien sûr que le maximum de restaurateurs jouent le jeu. Tout a donc été fait pour leur simplifier la vie explique Ludovic Mathorel : "on ne référence pas les entrées, ni les desserts, on ne voulait pas faire de fioriture, justement pour que cela reste simple pour le restaurateur. Et ils peuvent le remplir sur 30 jours si leurs plats du jour sont déjà prévus".

L'application, sans publicité, est gratuite pour les utilisateurs. Les professionnels eux bénéficient de six mois gratuits, et devront ensuite verser 8 euros par mois pour être référencés.

Pour l'instant, l'application "Au plat du jour" ne fonctionne qu'à Pau et dans l'agglomération, mais elle devrait bientôt être déployée à Tarbes.