Les Toqués de la Dalle, une association bordelaise qui gère notamment la course du même nom depuis huit ans sur l'Esplanade Mériadeck, organisent toute la semaine un raid sportif et solidaire dans l'Atlas marocain. Cinquante participants, répartis en binôme, sont sur la ligne de départ.

Course à pied, VTT, tir à l'arc ... Des épreuves plutôt classiques, le tout dans un environnement des plus extraordinaires. C'est le programme inédit que propose l'association bordelaise "Les Toqués de la Dalle" aux cinquante participants de "L'Agoudal Raid", qui se déroule depuis dimanche et jusqu'à vendredi près du village d'Agoudal, dans l'Atlas marocain. Un projet sportif et touristique, mais surtout solidaire : l'objectif est de développer le tourisme durable dans cette région reculée et montagneuse du Maroc.

"On ne part pas vraiment dans un esprit de compétition, confirme Simon Peyrard, président de l'association. _On préfère insister sur la convivialité, le côté festif_. On a surtout envie de découvrir d'autres territoires et d'autres personnes. Le quatrième jour, on va même aider les populations locales à construire des murets en pierre pour protéger leurs cultures."

Les cinquante participants enchaîneront VTT, course à pied, tir à l'arc, épreuves de nuit... - Les Toqués de la Dalle

On veut développer le tourisme durable sur place

Aidés par deux associations locales, Sens et Akhiam, les bénévoles des "Toqués de la Dalle" ont pour objectif de laisser tous les vélos de la course sur place. "On a acheté tous les VTT à Marrakech et on a décidé de les laisser là-bas, continue Simon Peyrard. Avec ces vélos, les habitants vont pouvoir créer deux maisons du vélo pour aider la population locale à se déplacer, et développer aussi un tourisme durable." Un tourisme pour l'instant essentiellement dominé par les 4X4 ou les motos. "Or, ce sont des montagnes, donc il y a la place pour des circuits de VTT et de randonnée, même si _tout reste à créer_. Avec tout le matériel qu'on leur laisse, ils auront la possibilité de le faire", insiste le président des "Toqués de la Dalle".

Et l'association veut faire plus que simplement céder aux habitants les vélos utilisés pour "L'Agoudal Raid". "On a laissé du matériel d'entretien pour ces vélos. On a même formé un habitant d'Agoudal pour la réparation des VTT."