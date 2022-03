Une association de la Loire récolte une tonne de croquettes pour les chiens ukrainiens

Plus de 3 millions personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Et parmi eux, beaucoup sont parties avec leurs animaux de compagnie. L'association ligérienne Lou chi et Compagnie a récolté plus d'une tonne de croquettes pour ces animaux.

Parmi les images marquantes de cette guerre en Ukraine, il y a ces longues files d'attente aux frontières du pays. Plus de 3 millions personnes ont fui les combats depuis le 24 février. Et parmi eux, beaucoup sont parties avec leurs animaux de compagnie. Des chats, des chiens, cachés sous les manteaux, parfois portés à bout de bras sur de longues distances. Alors des associations se mobilisent aussi pour ces exilés à 4 pattes. Parmi elles, Lou chi et Compagnie, une association ligérienne de Périgneux, à une trentaine de kilomètres de Saint-Etienne.

Collecte de près d'une tonne de croquettes

Il est plein à craquer. D'habitude, ce box du refuge sert à accueillir un lou chi, un chien en patois forézien. Mais là ce sont des kilos et des kilos de dons. "L'intégralité du sol est couvert de sacs de croquettes, on empile", sourit Frédérique Juvan, la présidente de l'association Lou Chi et Compagnie. "On a même ouvert un autre box."

Ces croquettes, mais aussi ces médicaments, ces caisses de transports et ces gamelles, vont bientôt partir direction l'Ukraine. "On va acheminer tout ça vers la SPA du Dauphiné à Grenoble et c'est eux qui achemineront jusqu'à la frontière polonaise et les refuges en Ukraine." Mais avant, Frédérique voudrait recevoir le double de dons. Premièrement, pour ne pas faire partir le camion à moitié vide, mais aussi pour préparer l'arrivée des familles de réfugiés et de leurs amis à quatre pattes. "On va faire une sorte de banque alimentaire, avec plein de choses du quotidien. Car financièrement, ils n'auront pas les moyens d'assumer leurs animaux. Déjà que la période es très compliqué pour eux." L'association travaille notamment avec l'association Du Forez à l'Ukraine, avec qui elle avait déjà fait une collecte de dons humanitaires. "On sait que des gens sont arrivés et arriveront avec des animaux. Une famille doit même arriver ce samedi avec un chat et un chien."

D'autres collectes sont en train d'être organisées et seront signalées sur la page Facebook de l'association.

Accompagnement sanitaire

L'association Lou chi et Compagnie aident aussi sur la question sanitaire. Car oui, les animaux aussi doivent avoir leurs vaccins en règle pour se déplacer. Les animaux hors UE sont notamment soumis à des contrôles pour la rage. L'association ligérienne accompagne les maitres et leurs animaux dans ces démarches administratives. "On va aussi mettre en place des consultations gratuites pour les aider à faire soigner leurs animaux." L'association peut compter sur plusieurs vétérinaires et comptent aussi ouvrir des cagnottes pour financer les soins.