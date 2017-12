Le Havre, France

Un nouveau bus original sillonne les rues du Havre. Un concept de balade pour découvrir la ville. Après le bus Bee Le Havre lancé il y a plus d'un an, les trois jeunes et dynamiques entrepreneurs havrais qui en sont à l'origine, lancent des balades et dîners gourmands à bord d'un autre bus ! Celui-ci propose une décoration "Orient-Express" avec de larges vitres pour admirer la ville durant 1H environ. Les entrepreneurs se sont associés au restaurant de l'espace Niemeyer La Colombe pour proposer des plats et goûters locaux et fait maison.

Ambiance jazzy et intimiste à bord de ce nouveau bus

Le circuit de la balade se concentre en ville basse © Radio France - Amélie Bonté

ECOUTEZ Le reportage d'Amélie Bonté à bord du bus Copier

Le bus peut accueillir vingt-huit personnes autour de tables de quatre, avec des banquettes moelleuses, une petite lampe sur chaque table, un porte bagage doré pour les vêtements, l'atmosphère rappelle celle du célèbre train Orient-Express.

Une idée de sortie pour découvrir ls illuminations de la ville © Radio France - Amélie Bonté

Départ pour la balade de la place Perret vers le quartier St François, l'arche de container, la plage, Sainte-Adresse et retour par l'hôtel de ville. Ce bus aménagé ne roule pas au delà de 20KM/ H.

Informations pratiques